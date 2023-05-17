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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تقدم مليون دولار إلى مصر لمساعدة النازحين والفارين من السودان

اليابان علم
اليابان علم

أفادت سفارة اليابان في القاهرة أن حكومة بلادها قررت تقديم مليون دولار أمريكي كمساعدة طارئة من خلال المنظمات الدولية للتخفيف من معاناة النازحين والعائدين الذين أجبروا بالقوة على الفرار من السودان إلى مصر بسبب الاشتباكات المسلحة في السودان.

وذكرت السفارة في بيان لها؛ أن الحكومة اليابانية قررت تقديم 3.5 مليون دولار أمريكي للنازحين والعائدين في الدول المجاورة للسودان (مصر وتشاد وجنوب السودان)، منها مليون دولار مخصصة للموجودين في مصر، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

وأبانت السفارة قائلة : في مصر، بموجب هذه المنحة الطارئة، سيتلقى حوالي 150.000 شخص مساعدات غذائية من خلال برنامج الأغذية العالمي (WFP) وسيتلقى حوالي 80.000 شخص المواد غير الغذائية الأساسية مثل حقائب الأدوات الصحية والمياه من خلال مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR).

وأضافت : هذه المنحة الطارئة هي بمثابة التنفيذ الملموس للتصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء كيشيدا خلال زيارته لمصر في أبريل الماضي بأن "اليابان مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية طارئة للنازحين في الدول المجاورة للسودان".

كما تعتزم حكومة اليابان دعم جهود مصر لحماية النازحين والعائدين من خلال هذه المساعدة في التعاون المستمر مع الدول المعنية.

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