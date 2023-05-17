لافروف: ناقشت مع وزير خارجية بيلاروسيا منع انتشار الأسلحة البيولوجية

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إنَّنا مستمرون في التعاون مع بيلاروسيا بالعديد من القضايا، في ظل الوضع الجيوسياسي الحالي، الذي يحتم تعزيز علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين.

وأضاف "لافروف" خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره البيلاروسي سيرجي ألينيك، الذي نقلته "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنه ناقش حجم التبادل التجاري بين روسيا وبيلاروسيا، الذي بلغ رقمًا قياسيًا العام الماضي.

وذكر أنه اتفق مع "ألينيك" على تطوير عمليات التكامل بين البلدين وتعزيز التعاون السياسي، خصوصًا على المنصات الدولية، كما حققنا نجاحًا بتطبيق 28 مشروعًا للتكامل، في إطار دولة الاتحاد خصوصًا فيما يتعلق بتشكيل الفضاء الاقتصادي المشترك.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، أنَّ اللقاء تناول مناقشات قمة "روسيا - إفريقيا" والتعاون الثنائي، وأكدنا ضرورة تكوين أصدقاء من منظمة الأمم المتحدة التي تضم عددًا كبيرًا من الدول.

وأشار إلى أنهما ناقشا مسألة تدهور العلاقات داخل منظمة الأمم والتعاون في أوروبا، بسبب أطماع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والمسائل المتعلقة بالاستقرار العالمي وعدم انتشار الأسلحة البيولوجية، وجرى تحديد العمل داخل هيئات متعددة الجوانب في سياق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ووقعنا على إعلان مشترك لتحسين العلاقات الخارجية.