رويترز : توقعات بتمديد اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود

قال مصدر تركي لوكالة الأنباء العالمية رويترز، اليوم الأربعاء، إن محادثات اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود مستمرة.

واضاف المصدر التركي إنه يتوقع احتمالا كبيرا لتمديد الاتفاقية.

و قال متحدث باسم الأمم المتحدة في وقت سابق، إن من المقرر أن تغادر آخر سفينة حبوب من ميناء في أوكرانيا، اليوم، بموجب اتفاق يتيح النقل الآمن لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

يأتي ذلك قبل يوم من انسحاب روسيا المحتمل من الاتفاق بدعوى وجود عراقيل لصادراتها من الحبوب والأسمدة.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق الحبوب عبر موانئ البحر الأسود لفترة مبدئية.

وكانت تلك الفترة مدتها 120 يومًا في يوليو، وذلك للمساهمة في مواجهة أزمة غذاء عالمية، احتدت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ووافقت موسكو على تمديد اتفاق البحر الأسود لمدة 120 يومًا إضافية في نوفمبر، لكنها وافقت في مارس على تمديده 60 يومًا فقط.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله للصحفيين يوم الثلاثاء: «لا يزال يوجد الكثير من الأسئلة دون رد في ما يخص جانبنا من الاتفاق، والآن يتعين اتخاذ قرار».

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، : «الاتصالات تجري على مستويات مختلفة، ومن الواضح أننا في مرحلة حساسة».

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أن من الممكن تمديد الاتفاق شهرين آخرين على الأقل.