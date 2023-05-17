الأسد يترأس وفد سوريا في القمة العربية بجدة

يشارك الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية التي احتضنتها مدينة جدة السعودية بحسب تصريحات وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لسكاي نيوز عربية والذي قال فيها " أن الرئيس بشار الأسد سيترأس وفد بلاده إلى القمة العربية بجدة".

وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في تصريحات سابقة أعرب عن سعادته بانعقاد القمة العربية في المملكة العربية السعودية قائلا " انا سعيد بأنعقاد القمة في المملكة.. الأرض الطاهرة.. أرض العروبة."

وأكد وزير الخارجية السوري أن السعودية بذلت جهدا هائلا من أجل تحسين الأجواء واحتضان جميع الدول العربية.

كما أشار الي الزيارات المتبادلة التي قام بها الي المملكة وكذا زيارة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي الي دمشق للترتيب لهذه القمة .