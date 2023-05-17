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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي: الحكومة منحت 15 شركة الرخصة الذهبية.. و11 طلبا تحت الدراسة

اجتماع الوزراء
اجتماع الوزراء

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية؛ لعرض مسارات التحرك المقترحة للمرحلة المقبلة في الاستثمار، وحضر المؤتمر وزراء التخطيط، والاتصالات، والعدل، وقطاع الأعمال والمالية، والصناعة، والتنمية المحلية.

وقال “مدبولي”، إن الحكومة تعمل علي التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، لافتا إلى أن الحكومة منحت ١٥ شركة الرخصة الذهبية، وهناك ١١ طلبا تحت الدراسة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة اتخذت قرارا أيضا بإعفاء ٢٠ قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة ٣ سنوات، وإقرار قانون حماية المنافسة، مشيرا إلي أن وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء تلقت ١٩٤٩ شكوي من المستثمرين، وتم الانتهاء من ١٤٢١ شكوي حتي الآن.

وأضاف أنه تم إطلاق الاستراتيجية القومية للحماية الفكرية، كما تم إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب بهدف الاستثمار للمواطنين في معدن الذهب، كما تم تفعيل اللجنة الوزارية لفض المنازعات لانتهاء من مشكلات المستثمرين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اتخذت إصلاحات جذرية لتخصيص الأراضي الصناعية بأسعار ثابتة بقرار من رئيس الوزراء.

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