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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة تستكمل إجراءات بدء عمل قطاعات الوزارة الشامل بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء،  مبنى ديوان الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، لمتابعة انتظام العمل والتزام العاملين بالقواعد المنظمة لأداء الموظف الحكومي في الجمهورية الجديدة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير تفقد مكاتب العاملين في الأقسام والإدارات والقطاعات المختلفة، للاطمئنان على سير العمل، ونسب انتقال والتزام القائمين على العمل، تمهيدًا للانتقال الكامل إلى المقر الجديد، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد غرفة إدارة الأزمات، وغرف الاجتماعات المركزية الخاصة بكل قطاع، ووجه بسرعة إنهاء إجراءات الانتقال الكلي استعدادًا لبدء العمل بشكل شامل من المقر الجديد بالعاصمة الإدارية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير التقى بعدد من القائمين على العمل للتأكد من اجتيازهم كافة الدورات التدريبية المؤهلة لمواكبة تطورات الحكومة الذكية، لتوفير الخدمات المتميزة والتحول الرقمي، في ظل توفير أحدث التقنيات والنظم التكنولوجية العالمية، بجميع المباني الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة.


وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أكد أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية وإدارية وحضارية، تسهم في تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة وتعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في بداية عصر جديد من العمل الحكومي المتطور.

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الصحة تستكمل إجراءات بدء عمل قطاعات الوزارة الشامل بالعاصمة الإدارية

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