شغل الحكومة الشاغل.. رئيس الوزراء: نعمل على عودة الجنيه لقيمته الحقيقية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية ملتزمة تسدد كافة التزاماتها وأنها قادرة على سد الفجوة الدولارية، لافتا إلى أن القرارت التي تم اتخاذها من أجل تحفيز الاستثمار ستتم متابعتها على الارض وكل وزير مسئول سيقوم بمتابعة القرار الذي يخصه وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسرعة والجرأة الشديدة في اتخاذ القرار.



وأضاف مدبولي ردا على أسئلة الصحفيين خلال الموتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بمقر العاصمة الادارية، أن تلك القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الاستثمار ستعمل على جذب العديد من الاستثمارات والتي من شأنها زيادة فرص العمل، لافتا إلى أننا كدولة مطالبون بتوفير مليون فرصة عمل سنويا نظرا لزيادة معدلات النمو.

وقال مدبولي إن جميع الخبراء أجمعوا على ان الحالة الحالية للجنيه المصري أعطت اقل من قيمته السوقية وبالتالي شغل الحكومة الشاغل هو عودة الجنيه لقيمته الحقيقية، مشيرا إلى انه مع نقص العملة الصعبة هناك مبالغة في تقدير الجنيه.

وأشار الى ان زيادة العملة الصعبة تساعد في مضاعفة قيمة الجنيه، وبالتالي انخفاض معدلات التضخم ومنها انخفاض الاسعار وبالتالي سيشعر المواطن بتحسن ونتائج الجهود التي تقوم بها الحكومة لتحسين البيئة الاقتصادية في مصر.