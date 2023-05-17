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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سعدية حجاب قائمًا بأعمال رئيس حي ثانِ الإسماعيلية

محافظ الاسماعيلية
محافظ الاسماعيلية

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قرارًا بتعديل تكليف (سعدية إبراهيم أمين حجاب)، من العمل نائب لحي ثان مدينة الإسماعيلية، للقيام بأعمال رئيس لحيِّ ثانِ الإسماعيلية، لحين تعيين رئيس جديد للحي.

محافظ الإسماعيلية يصدر قرارًا بإجراء حركة تغييرات وتنقلات لرؤساء وسكرتيري القرى

 يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره في الخامس عشر من مايو ٢٠٢٣، مع إلغاء أيَّة قرارات تخالف ذلك.



وكان محافظ الإسماعيلية قد أصدر ، حزمة قرارات بشأن إجراء حركة تغيرات وتنقلات لرؤساء وسكرتيري القرى بنطاق المحافظة وتوابعها؛ بهدف إعطاء دفعة جديدة في العمل بالإدارة المحلية خلال المرحلة القادمة بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتطوير أداء الإدارة المحلية والعمل على راحة المواطنين.

وأكد محافظ الإسماعيلية، على أن الدولة تسعى للدفع بعناصر جديدة في الإدارة المحلية قادرة على العمل والعطاء في مختلف الظروف لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة، وتصعيد الكوادر والقيادات المتميزة لتولي المسئولية لتشجيع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفاني في العمل وتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين بما يحقق رضاهم.

و قد تضمن القرار تعديل تكليف كلا من:

ضياء محمد السيد عبدالمعطي، للعمل رئيس قرية ٣٠ يونيو، بدلًا من رئيس قرية الشروق.

محمد ضياء أحمد محمد، للعمل رئيس قرية الشروق، بدلًا من رئيس قرية ٣٠ يونيو.

أشرف إبراهيم أحمد، للعمل سكرتير قرية المحسمة القديمة، بدلًا من سكرتير قرية ٣٠ يونيو.

عادل سليمان محمد، للعمل سكرتير قرية ٣٠ يونيو، بدلًا من سكرتير قرية المحسمة القديمة.

هدى درويش حسين، للعمل سكرتير قرية الوادي الأخضر، بدلًا من سكرتير قرية الشروق.

السيد أحمد إسماعيل أبو زيد، للعمل سكرتير قرية الشروق، بدلًا من سكرتير قرية الوادي الأخضر.

مها السيد محمد عبدالعال، للعمل رئيس قرية سرابيوم، بدلًا من رئيس قرية هويس سرابيوم.

شافعي عبدالرازق محمد، للعمل رئيس قرية هويس سرابيوم، بدلًا من سكرتير قرية هويس سرابيوم.

نسرين عبدالحمید أحمد، للعمل سكرتير قرية هويس سرابيوم، بدلًا من سكرتير قرية أبوسلطان.

محمد حمدي سلامة، للعمل رئيس أبوسلطان، بدلًا من سكرتير قرية فنارة.

محمد سعيد حسين عرفة، للعمل رئيس قرية فنارة، بدلًا من رئيس قرية سرابيوم.

نيفين جمال الدین محمد، للعمل سكرتير قرية الرياح، بدلًا من سكرتير قرية أبوطفيلة.

السيد أحمد محمود محمد، للعمل رئيس قرية أبوخليفة، بدلًا من سكرتير قرية أبوخليفة.

شادية إبراهيم إبراهيم علي، للعمل رئيس قرية الأبطال، بدلًا من سكرتير قرية الأبطال.

كذلك تضمن القرار تكليف كلًا من:

علاء أحمد محمد حسانين، للعمل سكرتير قرية السلام.

أحمد حسن عطية جاويش، للعمل رئيس قرية الملاك.

وسيم محمد فتحي محمد، للعمل رئيس قرية الظاهرية.

عماد الدين محمد إبراهيم محمد، للعمل رئيس قرية أبوعاشور.

عبد الرحمن شاكر عبد المقصود، للعمل سكرتير قرية الظاهرية.

محمد حمدي محمود السيد، للعمل سكرتير قرية الجزيرة الخضراء.

أحمد حسن أمال عبدالقادر، للعمل سكرتير قرية سرابيوم.

محمد إبراهيم اليمني السيد، للعمل سكرتير قرية أبوسلطان.

أحمد محمد علي شحاته، للعمل سكرتير قرية فنارة.

رضا محمد سويلم، للعمل سكرتير قرية كسفريت.

حنان أحمد عبدالفتاح، للعمل سكرتير قرية البياضية.

حنان أحمد محمود حمزة، للعمل سكرتير قرية أبوطفيلة.

حسين السيد حسن حسین، للعمل سكرتير قرية أبوخليفة.

خالد سمیر أحمد ناصر، للعمل سكرتير قرية الأبطال.

رضا السيد حسين حسونة، للعمل رئيس قرية الفردان.

السيد محمد عيد منصور ناصر، للعمل رئيس قرية الحجاز.

كما جاء بالقرار إنهاء تكليف الآتي أسمائهم، وعودتهم لجهات عملهم الأصلية وفقًا لما هو موضح قرين كلًا منهم:

عايد السيد عايد بداية، للعمل مركز ومدينة التل الكبير. 
محمود محمد عبدالرازق محمد، للعمل مركز ومدينة التل الكبير.

أحمد عبدالله أحمد السيد، للعمل مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية. 

فارس عبدالمنعم عبد الدايم، للعمل بديوان عام المحافظة.

مصطفي محمد أحمد السيد، للعمل بمركز ومدينة فايد.

أسامة محمد أحمد مهدي، للعمل بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

على أن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره في السابع عشر من مايو ٢٠٢٣ ، مع إلغاء أيَّة قرارات تخالف ذلك.

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