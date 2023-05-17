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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ننشر الصور الأولى من بروفات فيلم «أولاد حريم كريم» استعدادًا للتصوير|شاهد

اولاد حريم كريم
اولاد حريم كريم

بدأ فريق عمل فيلم "اولاد حريم كريم" البروفات النهائية مع المخرج علي إدريس استعدادا للتصوير بعد تعاقد عدد كبير من النجوم ومن المقرر أن يتم التعاقد بشكل رسمي مع باقي الابطال خلال أيام.

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة،  داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) و المنتجة بشرى وبصفتها الممثلة عن الشركة وتتعاون الشركة مع شركة روتانا في التوزيع الخارجي.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم  "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا  وتحديدا في عام 2005 ، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.

تيام مصطفى قمر يكشف تفاصيل أولاد حريم كريم| خاص

أولاد حريم كريم.. مصطفى قمر للمتابعين: محضرلكم أغاني جامدة

يُذكر أن كشف الفنان تيام مصطفى قمر عن  آخر ما وصلوا إليه في تحضيرات فيلم أولاد حريم كريم، وقال في تصريحاته لـ صدى البلد أنهم بدئوا في التصوير منذ أيام وسيكون هناك العديد من المفاجأت في هذا الجزء بشخصيات جديدة، موضحا أنهم حتى الأن لم يستقروا على خطة العرض الخاصة بالفيلم. 

ومن المقرر ان تشارك عدد من الفنانات اللاتي شاركن في الجزء الاول بجانب مصطفي قمر ، وهم داليا البحيري وبسمة وعلا غانم . 

واعتذرت كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز وريهام عبد الغفور عن المشاركة فى الفيلم . 

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