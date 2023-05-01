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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أولاد حريم كريم.. مصطفى قمر للمتابعين: محضرلكم أغاني جامدة

مصطفي قمر
مصطفي قمر

شوق الفنان مصطفي قمر، المتابعين لصدور أحدث أعماله الغنائية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

ونشر مصطفي قمر فيديو من إحدي حفلاته الغنائية، وعلق كاتبًا: “بسلم عليك من فيلم حريم كريم وقريبا بإذن الله أولاد حريم كريم، محضرلكم أغاني جامدة بإذن الله هتعجبكم أوي”.

 

وكشف الفنان مصطفى قمر عن موعد عرض الجزء الثانى من فيلم “حريم كريم”، والذى يشارك البطولة فيه داليا البحيرى وتيام قمر ومايان السيد. 
 

وقال مصطفى قمر، خلال تصريحات إذاعية، إن "العمل من المقرر أن يعرض فى صيف 2023، وهى المرة الأولى التي أتعاون فيها مع ابنى تيام فى السينما، حيث قدمنا سويا مسلسل “فارس بلا جواز”.

الفنان مصطفى قمر مصطفى قمر فيلم “حريم كريم” حريم كريم داليا البحيري

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