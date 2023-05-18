أجمل دعاء في الصباح .. ردده بعد الفجر يحفظك من الحسد والسحر

أجمل دعاء في الصباح .. يبحث عنه الكثير من المواطنين خاصة في الصباح الباكر حتى يبدأ يومه بنشاط وجد وحيوية ، وتحل البركة عليه ، ويعود من عمله سالما غانما .

وأجمل دعاء في الصباح لم يرد به صيغة أو دليل في الكتاب والسنة ، إلا أن بعض العلماء اجتهدوا ووجهوا بضرورة الحفاظ على أذكار الصباح والمساء حتى تقي الإنسان من الشرور وتحفظه من المس والحسد والسحر .

أجمل دعاء في الصباح مكتوب

أجمل دعاء صباح ، اقترح بعض العلماء أكثر من دعاء وذكر منها :

اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.

أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.

اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه.

أجمل دعاء صباح قصير

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين، وقهر الرجال.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، الحي القيوم، وأتوب إليه.

يا رب، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، ولعظيم سلطانك.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، رب أعوذبك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذبك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذبك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.



دعاء صباح قصير

اللهم إني أصبحت أشهدك، وأشهد حملة عرشك، وملائكتك، وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه، ونصره، ونوره وبركته، وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.

اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شرالنفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.