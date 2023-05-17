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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أمريكا بشأن بدء الهجوم المضاد الأوكراني

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقول ما إذا كان الهجوم المضاد الأوكراني قد بدأ.

وأضاف سوليفان: "سواء بدأ الهجوم المضاد أم لا فإن الأمر يعود إلى من يقوم به، ولن أعلن عنه. سأدع الأوكرانيين يصفون ما يفعلونه."

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن "العمليات العسكرية المكثفة مستمرة”.

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وفي وقت سابق، قال الرئيس الأكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا "تحتاج إلى مزيد من الوقت" لشن هجوم مضاد.

وأضاف زيلينسكي، أنه “يمكن لأوكرانيا أن تستمر في الهجوم الآن، لكنها ستخسر الكثير من الجنود”.

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