بقمة مجموعة السبع.. أمريكا تعلن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستعلن في قمة مجموعة السبع حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا تهدف إلى الالتزام بالقيود التي تم فرضها في السابق.

وقال سوليفان: "الولايات المتحدة ستفرض حزمة من العقوبات ضد روسيا مرتبطة ببيان مجموعة السبع تركز على مسألة التنفيذ”.

وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي، على أن الصراع في أوكرانيا سيحتل مكانًا مهمًا في مناقشات قادة مجموعة السبع في اجتماع في اليابان، حيث يترأس الوفد الأمريكي برئاسة الرئيس الأمريكي، جو بايدن .

وصعد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.