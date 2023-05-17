على هامش اجتماع جدة.. لقاء ثلاثي لوزراء خارجية مصر والعراق والأردن

عقد وزراء خارجية مصر والعراق والأردن، اجتماعاً في مدينة جدة، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركتهم في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التي تعقد، يوم الجمعة المقبل.



وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان اليوم، إن الوزراء الثلاثة ناقشوا القضايا الاقتصاديَّة والإقليميَّة والدوليَّة ذات الاهتمام المُشترَك، وتطوُّرات الأوضاع في المنطقة، بحسب وكالة أنباء العراق "واع".



وأوضح البيان أن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة وشؤون المغتربين الأردنيَ أيمن الصفديّ، يأتي ضمن آلية التنسيق الثلاثيّ بين البلدان الثلاثة.



وأضاف أنه "جرى خلال الاجتماع بحث سُبُل تعزيز التشاور والتنسيق في إطار آلية التعاون الثلاثيّ، كما بحث مُستجدّات المُوقف التنفيذيّ للمشروعات المُشترَكة بين الدول الثلاث، وبحث الاجتماع آخر التطوُّرات الإقليميَّة والدوليَّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك، وتطوُّرات الأوضاع في المنطقة".



واتفق الوزراء الثلاثة على ضرورة استمرار التشاور وتنسيق المواقف تجاه التحدّيات المُشتركة، والتطوُّرات الإقليميّة، ولاسيّما في سوريا، فضلاً عن تطوّرات القضيّة الفلسطينيّة.