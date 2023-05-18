كريم بامبو: البنك الأهلي في وضع صعب ونثق في بقائنا بالممتاز.. فيديو



أعرب كريم بامبو، مهاجم البنك الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الإسماعيلي بثنائية دون رد، مؤكدًا ثقته في بقاء فريقه في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

قال كريم بامبو في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت" عبر قناة "صدى البلد":" نحن في وضع صعب والإسماعيلي نفس الشئ، تدربنا جيدًا خلال الفترة الماضية، والمدير الفني درس الإسماعيلي جيدًا".

أضاف:" في مباراة المقاولون العرب والمصري أهدرنا فرصًا كثيرة، ولكن في مباراة الإسماعيلي ركزنا كثيرًا ونجحنا في حسم المباراة".

أشار:" بالنسبة لي لا أخاف على الإسماعيلي من مسألة الهبوط، والبنك الأهلي وضعه مطمئن، نؤدي ما علينا، ولكن هناك بعض الأخطاء من جانب التحكيم، ونعذر الحكام لأنهم بشر".

أتم:" كلنا على قلب رجل واحد في البنك الأهلي ومصممين على البقاء في الدوري الممتاز".

