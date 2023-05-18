في ذكراه.. قصة وفاة عبد الله فرغلي بعد رحلة الفن والإبداع

تحل اليوم الخميس 18 مايو، ذكرى وفاة الفنان عبدالله فرغلي الذي ولد في 3 مارس عام 1928، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2010، عن عمر يناهز الـ 82 عاما.

اشتهر عبدالله فرغلي بأداء شخصية علام الملواني في مسرحية «مدرسة المشاغبين»، وقبل أن يسلك مشواره الفني، حصل على ليسانس آداب وتربية، ثم اتجه للوسط الفني.

بدأ عبدالله فرغلي، مشواره بمسرحيات عديدة للفنانين المتحدين، مثل: (حواء الساعة 12، سيدتى الجميلة، مع خالص شكرى، سكر زيادة، الزيارة انتهت، الصول والحرامى، حارة الضحك، لعبة الزواج).

وكتب عبدالله فرغلي، بعض المسرحيات وعمل في العديد من المسلسلات التليفزيونية، مثل: (أبنائي الأعزاء شكرا، صيام صيام، أنا وأنت وماما في المشمش، وأخو البنات).

وفاة عبدالله فرغلي

عيب الموت الفنان عبدالله فرغلي، في 18 مايو عام 2010، بعد إصابته بأزمة صحية نقل على أثرها إلى العناية المركزة بمستشفى الصفا بالمهندسين.

وأصيب عبدالله فرغلي، قبل وفاته بضيق حاد في التنفس، أثناء وجوده بالمنزل، ونقل فورا إلى المستشفى، ليفارق الحياة بعد رحلة طويلة من الفن والإبداع قدم خلالها أعمالا كثيرة مهمة في السينما والتليفزيون والمسرح.