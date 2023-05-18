عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. قصة وفاة عبد الله فرغلي بعد رحلة الفن والإبداع

عبدالله فرغلي
عبدالله فرغلي

تحل اليوم الخميس 18 مايو، ذكرى وفاة الفنان عبدالله فرغلي الذي ولد في 3 مارس عام 1928، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2010، عن عمر يناهز الـ 82 عاما. 

اشتهر عبدالله فرغلي بأداء شخصية علام الملواني في مسرحية «مدرسة المشاغبين»، وقبل أن يسلك مشواره الفني، حصل على ليسانس آداب وتربية، ثم اتجه للوسط الفني. 

بدأ عبدالله فرغلي، مشواره بمسرحيات عديدة للفنانين المتحدين، مثل: (حواء الساعة 12، سيدتى الجميلة، مع خالص شكرى، سكر زيادة، الزيارة انتهت، الصول والحرامى، حارة الضحك، لعبة الزواج).

وكتب عبدالله فرغلي، بعض المسرحيات وعمل في العديد من المسلسلات التليفزيونية، مثل: (أبنائي الأعزاء شكرا، صيام صيام، أنا وأنت وماما في المشمش، وأخو البنات). 

 

وفاة عبدالله فرغلي 

عيب الموت الفنان عبدالله فرغلي، في 18 مايو عام 2010، بعد إصابته بأزمة صحية نقل على أثرها إلى العناية المركزة بمستشفى الصفا بالمهندسين.

وأصيب عبدالله فرغلي، قبل وفاته بضيق حاد في التنفس، أثناء وجوده بالمنزل، ونقل فورا إلى المستشفى، ليفارق الحياة بعد رحلة طويلة من الفن والإبداع قدم خلالها أعمالا كثيرة مهمة في السينما والتليفزيون والمسرح. 

عبدالله فرغلي الفنان عبدالله فرغلي وفاة عبدالله فرغلي ذكرى عبدالله فرغلي ذكرى وفاة عبدالله فرغلي ذكرى رحيل عبدالله فرغلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة..الذهب يتعرض لأقوى موجة خسارة في تاريخه

الفرق كبير .. مي كساب قبل وبعد خسارة الوزن بنفس الفستان |شاهد

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

تحقيق في وزارة الشباب والرياضة بسبب إمام عاشور

عنبر 8 غرب.. أين ذهب قاتل مهندس التجمع بعد جريمته البشعة؟

ميدو: تصريحات وزير الرياضة السابق بشأن الزمالك أصابتني بالصدمة

رد فعل الأهلي على العروض المقدمة لرحيل بيرسى تاو

هل يجوز الدفن ليلا؟ احذر 3 أوقات لا تدفن فيها الميت

موضوعات متعلقة

في ذكراها.. قصة حب صالحة قاصين ونجيب الريحاني

يمثل حدوتة مصرية.. خالد النبوي يكشف سر اختيار شخصية الإمام الشافعي

زعلك صعب.. نجوى كرم تتجاوز 400 ألف مشاهدة في يوم واحد

أصيل أبو بكر يحيي حفلا غنائيا في أبها السعودية.. 26 مايو

بكيفك.. طرح أحدث أغاني وليد الجيلاني

حوادث النجوم| تهشم سيارة مي سليم.. ابن إيمان البحر درويش يتسبب في مقتل طفل.. وفاة جورج الراسي تحدث جدلا

أخبار الفن| تفاصيل حالة عادل إمام الصحية.. سر دكتوراه سمية الخشاب

أشرف زكي: نعيش أسوأ لحظة في تاريخ الزمالك وجرعة الانتماء خلصت

ترشيحاتنا

ما سبب النوم عن صلاة الفجر؟.. الإفتاء: 4 كلمات شيطانية فاحذروها

تراجع هائل في سعر الذهب عالميا

بسبب لعب الأطفال .. القصة الكاملة لتخلص عاطل من ابن عمه في الدقهلية|شاهد

حسام هيبة : لا أعباء إضافية على المستثمرين والاهتمام كبير بريادة الأعمال

4 جنيهات|هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء والمالية تفجر مفاجأة بنهاية العام

ارتفاع كبير في سعر النفط عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لنسف الكرش.. طبيب يكشف عن رجيم الكمون

غير الليمون.. مشروبات تعالج احتقان الحلق

كيفية استخدام الليمون لإزالة القشرة فى أيام

مقطع فيديو مثير للجدل لأغرب حادثة من نوعها .. شاهد

فيديو

مقطع فيديو مثير للجدل لأغرب حادثة من نوعها .. شاهد

أوهموه بشراء الشقة.. تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم

الزمالك في أولوياته.. 5 وجهات لـ موسيماني مدرب الأهلي السابق

هزة أرضية يومية .. سر كثرة الزلازل الفترة الأخيرة | هل نقلق ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ