صحف الكويت.. اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق على هامش قمة جدة والرئيس التركي يعلن تمديد الاتفاق الأوكراني لتصدير الحبوب لمدة شهرين

المقداد: اتفقنا مع الرياض على تقديم كل التسهيلات لفتح السفارات

محمد بن زايد يهنئ أردوغان بنجاح العملية الانتخابية في تركيا

بن فرحان: نحث طرفي النزاع في السودان على "الحوار بشكل جاد"

مسؤول أمريكي يؤكد "تضرر" منظومة باتريوت في أوكرانيا

بلينكن: مقتل 4 نيجيريين في هجوم على قافلة أمريكية

أوكرانيا تقول إنها أبلغت مبعوث الصين بأهمية وحدة أراضيها

بايدن: سألتقي الرئيس الصيني "عاجلا أو آجلا"

تركيا تستدعي سفير ألمانيا للاحتجاج على احتجاز صحفيين تركيين في فرانكفورت

باكستان.. تمديد فترة الإفراج بكفالة عن عمران خان

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الراي" إن وزراء خارجية العراق ومصر والأردن عقدوا اجتماعًا في مدينة جدة، الأربعاء، على هامش مشاركتهم في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التي تعقد، الجمعة، مشيرةً إلى أنهم اتفقوا على "ضرورة استمرار التشاور وتنسيق المواقف تجاه التحدّيات المُشتركة، والتطوُّرات الإقليميّة، ولاسيّما في سوريا، فضلاً عن تطوّرات القضيّة الفلسطينيّة".

على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت "الأنباء" عن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قوله خلال لقاءه نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاده لا يمكن أن تغيب عن أي قمة عربية، مضيفًا أن بلاده ستتبادل مع السعودية كل التسهيلات لإعادة فتح السفارات بالرياض ودمشق.

وذكرت "الوطن" أن الأمير بن فرحان أكد خلال اجتماع عقدته مجموعة الاتصال العربية الوزارية المعنية بتطورات الوضع في السودان، على أن المملكة تحث طرفي النزاع في السودان على "الحوار بشكلٍ جاد"، مشددا على أهمية بذل كافة الجهود لترسيخ اتفاق إعلان جدة.

وذكرت "الجريدة" أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد أجرى اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث هنأه فيه على نجاح العملية الانتخابية في تركيا.

دوليًا، قالت "الراي" إن مسؤولاً أمريكيًا أكد أحد أنظمة الدفاع الجوي من طراز "باتريوت"، التي تمّ تزويد أوكرانيا بها، تعرّض لأضرار لكنه لا يزال يعمل، مضيفًا: "نظام باتريوت ما زال يعمل"، وإن حجم الضرر الذي تعرّض له جراء سقوط مقذوف غير محدد على مسافة قريبة منه لا يزال موضع تقييم.

وأشارت "القبس" إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إن أربعة نيجيريين على الأقل قتلوا، في هجوم على قافلة من سيارتين تابعتين للحكومة الأمريكية في نيجيريا، الثلاثاء، موضحا أن الهجوم لم يكن، فيما يبدو، يستهدف البعثة الأمريكية هناك.

ونقلت "الراي" عن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قوله أمام المبعوث الصيني لي هوي في كييف إن هناك ضرورة "احترام وحدة أراضي" أوكرانيا، مشيدا بدور الصين "المهم" في جهود إنهاء الحرب مع روسيا.

وقالت "الجريدة" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه سيتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينج، لكنه لم يحدد موعدا لذلك.

وأفادت "الوطن" بأن وزارة الخارجية التركية أعلنت أنها استدعت السفير الألماني لديها، الأربعاء، للتعبير عن استنكارها لاحتجاز ألمانيا لصحفيين تركيين يعملان بصحيفة تركية مؤيدة للحكومة.

وذكرت "الراي" أن محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أعلن أنه حصل على تمديد فترة الإفراج عنه بكفالة مع عدم جواز اعتقاله حتى يوم 31 مايو.

وقالت "الجريدة" إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لشهرين إضافيين، معربًا عن شكره لكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدورهم في تمديد الاتفاقية. كذلك أعربت كييف عن "امتنانها" للأمم المتحدة وتركيا بعد تمديد الاتفاق.

