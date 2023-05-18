عاجل
صحف السعودية| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية.. مصرع 9 في فيضانات إيطاليا.. وزلزال 6.4 ريختر يضرب جواتيمالا المستشار الطبي لمجموعة كيلوباترا جروب ومدير الإدارة الطبية وأطباء المركز الطبي يقدمون واجب العزاء للنائب محمد أبو العينين بعد تلحين أغنية أم كلثوم.. صلاح الشرنوبي يطالب بوضع الذكاء الاصطناعي في إطار قانوني صرف الإسكندرية تستطلع آراء المواطنين في الخدمات المقدمة بمختلف مناطق المحافظة فحص 11 ألف طفل بالمنيا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرار يمنع بيع وتداول أسماك البحر الأحمر في المطاعم لمدة شهرين.. تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن قرار منع الصيد ليس جديد ويهدف إلى مواجهة الصيد الجائر.

ويتم تنفيذ الحظر على بيع الأسماك داخل المطاعم لمدة 60 يومًا بهدف الحفاظ على زريعة الأسماك، حيث يوجد صيادون يستخدمون شباك صيد غير قانونية تقوم بصيد هذه الزريعة.

وتابع حنفى الأمر ليس مجرد توفر الأسماك، بل يتعلق بظاهرة استغلال مراكب النزهة في الصيد بشكل غير قانوني حيث تقوم بعض الأشخاص خلال شهرى منع الصيد بتحويل مراكب النزهة إلى مراكب صيد عن طريق استخدام الجر والآلات المتطورة.

ويجب التنبه إلى أن حدود محافظة البحر الأحمر على الساحل تمتد لمسافة تبلغ 1080 كيلو مترًا وللأسف، وصلت مشكلة الصيد الجائر إلى مرحلة سيئة للغاية في هذه المنطقة، مما أدى إلى ظهور أسماك القرش.

وهناك أدوات غريبة تستخدم في عمليات الصيد، وتتسبب في انخفاض الموارد السمكية وتهديد الشعاب المرجانية ومن أجل حماية هذه الثروة البيئية، فإن المحافظة تعمل على تعويض الصيادين المحليين الذين يبلغ عددهم حوالي 500 إلى 600 صياد خلال فترة منع الصيد ويتم صرف مبلغ قدره 4 آلاف جنيه شهريًا للصيادين، وتلبية احتياجاتهم بالتعاون مع جمعية الصيادين.

ويجب التأكيد على أن المشكلة ليست في صيادي المحافظة ذاتها، بل تكمن في وجود أشخاص ينتقلون من المحافظات الأخرى للصيد في البحر الأحمر ومن المخطط تنظيم هذه العملية في المستقبل للحفاظ على استدامة الموارد السمكية والبيئة البحرية.

أسماك البحر الأحمر البحر الأحمر الصيادين اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر جمعية الصيادين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع عن 2000 جنيه لأول مرة.. الذهب يتعرض لأقوى خسارة في تاريخه

فشل في الاعتداء عليها فأنهى حياة زوجها| "موسى" ضحى بحياته دفاعا عن عرضه.. وزوجته تنهار من البكاء

هل يتعاطى المتهم بدهس مهندس في القاهرة الجديدة عقاقير مخدرة؟ تفاصيل

عروض بالجملة.. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الأهلي

موظف لمحكمة الأسرة: مراتي غابت عن البيت 14 شهرا وراجعة بطفلة

4 جنيهات|هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء والمالية تفجر مفاجأة بنهاية العام

القصة الكاملة لتسريب امتحان دراسات الإعدادية بالدقهلية|من السبب وماذا قال شاومينج؟

بـ 250 جنيهًا فقط| أرخص سعر كيلو لحم بلدي من خلال هذه الأماكن

موضوعات متعلقة

اليوم.. الحكم على 27 متهما في قضية التنقيب عن الذهب بالبحر الأحمر

الترويج للسياحة بالعباية والجلابية البلدي على شواطئ الغردقة

مهرجان الفواكه لإنعاش السياحة في مرسى علم بمشاركة سياح 12 دولة أجنبية

منع تداول أسماك البحر الأحمر فى المطاعم والمحال التجارية

ينتظرها الصيادون والهواة بالليالي القمرية..تعرف على رحلة سمكة الشعور من المحيط الهندي

نقابة المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر تحذر الشركات من الاعتماد على دخلاء المهنة

تضامن البحر الأحمر تعقد ندوات توعوية وإرشادية لحجاج الجمعيات

قافلة طبية لأهالى قريتى الأمل والزعفرانة بمدينة رأس غارب

ترشيحاتنا

سيناريوهان .. مفاجأة في قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة والشهادات

مناقشة الوصاية بالحوار الوطنى|10 ضوابط لـ قسمة أموال القُصّر والتزامات الوصيّ

أوكرانيا تلمح بعدم استبعاد حضور زيلينسكي لقمة هيروشيما

اعتراف رسمي.. بيان عاجل من المخابرات الأوكرانية بشأن تفجير شبه جزيرة القرم

Axiom Space's Ax-2.. قصة أول رجل وامرأة سعودية يصعدان للفضاء قريبا

وضع فرشاة الأسنان في الحمام.. كارثة صحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وضع فرشاة الأسنان في الحمام.. كارثة صحية

الكويت.. تداول فيديو يوثق إشهار 4 فلبينيات إسلامهن

سر وصفات الكبدة زي المطاعم.. أبرزها بالردة

شاهد.. جندي يعزف البيانو وسط نيران الحرب الأوكرانية الروسية بباخموت

فيديو

أغرب حالة مرضية في العالم.. برازيلية رأسها لا يتوقف عن النمو «فيديوجراف»

فيديو مثير للجدل.. طبق من نار مميز يأكلونه في الهند| شاهد

مقطع فيديو مثير للجدل لأغرب حادثة من نوعها .. شاهد

أوهموه بشراء الشقة.. تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ