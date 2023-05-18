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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إطلاق حملة تنشيطية للصحة الإنجابية بالمجان في 22 محافظة الشهر المقبل

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية موسعة للصحة الإنجابية بـ22 محافظة، تحت شعار «حقك تنظمي» خلال الفترة من 4 حتى 15 يونيو المقبل.

تأتي الحملة في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ذات الجودة في الوحدات الثابتة التابعة للوزارة والعيادات المتنقلة المنتشرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «حقك تنظمي» سيتم تنفيذها على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 4 وحتى وحتى 8 يونيو، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 11 وحتى 15 يونيو 2023، لافتاً إلى استمرار حملة طرق الأبواب لتنظيم الأسرة بمحافظة أسيوط حتى منتصف شهر يونيو المقبل، والتي بدأت منذ شهر ديسمبر 2022 .

وأضاف «عبدالغفار» أنه يتم إطلاق حملة «حقك تنظمي» بمحافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والقاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية والشرقية والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والإسكندرية والسويس والإسماعيلية، منوهاً بأنه يتم تنفيذ الحملة بمحافظة بورسعيد خلال المرحلة الأولى من٤ إلى ٨ يونيو، وبمحافظة مرسى مطروح في المرحلة الثانية من 11 وحتى 15 يونيو المقبل.

خدمات المشورة

 

وتابع «عبدالغفار» أن الحملة تقدم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال أخصائيين، بعد توقيع الكشف الطبي، ويتم صرف وسائل تنظيم الأسرة والأدوية بالمجان في العيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضارية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، لافتاً إلى أن الوزارة تحرص على توفير وسائل عديدة ومتميزة لتناسب جميع المنتفعات، لخفض معدلات الإنجاب.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أنه خلال حملة «حقك تنظمي» سيتم التركيز على الأنشطة التي تهتم بتمكين المرأة بهدف تنمية الأسرة ورفع مستواها الاقتصادي من خلال تدريب السيدات وتنمية مهاراتهن ضمن الأنشطة المقدمة بنوادي المرأة في الوحدات الثابتة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لتصنيع منتجات مختلفة مثل الملابس، وأعمال التريكو، والمصنوعات الجلدية، والمنتجات الغذائية المختلفة ليتم عرضها بنوادي المرأة من خلال المعارض التي تنفذ ضمن أنشطة القوافل والحملات التي يقوم القطاع بتنفيذها، لرفع المستوى الإقتصادي للأسر المصرية، ومساعدة السيدات على تنظيم أسرهن.

وقالت الدكتورة دعاء محمد رئيس الإدارة المركزية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إنه يتم تنفيذ ندوات إعلامية على مستوى مديريات وإدارات الجمهورية تحت عناوين (كلام رجالة) لمخاطبة الرجال، و(همسة لصحتك) للسيدات ربات البيوت في سن الإنجاب، و(حماتي حياتي) للسيدات الحموات وكبيرات السن، و(نظمتي) للسيدات العاملات والموظفات الحكوميات في سن الإنجاب، و(أسرتنا مثالية) وهي لقاءات للشباب، بالإضافة إلى عروض مسرحية وأنشطة ثقافية في قصور الثقافة ومراكز الشباب، وتدور تلك الندوات حول دور الرجل ومشاركته في قرار تنظيم الأسرة ودعم صحة المرأة ودور الشباب في الدعوة لتنظيم الأسرة، والتوعية بفترة المراهقة والرد على الشائعات حول وسائل تنظيم الأسرة ومفهوم تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل .

الصحة حملة تنشيطية خدمية

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