للمتابعة الصحية الدورية.. البابا تواضروس يصل النمسا بعد انتهاء جولته بإيطاليا

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني مساء أمس الأربعاء، إلى العاصمة النمساوية ڤيينا، قادمًا من إيطاليا، بعد انتهاء زيارته للڤاتيكان وإيطاليا والتي استغرقت تسعة أيام.

كان في استقبال قداسته في مطار ڤيينا الدولي السفير المصري هناك السفير محمد الملا والقنصل العام محمد البحيري.

ونيافة الأنبا جابريل أسقف النمسا، وكذلك صاحبا النيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار المتواجدين في النمسا حاليًا.

ومن المقرر أن يجري قداسة البابا المتابعة الصحية الدورية الخاصة بقداسته، حيث أن لقداسته ملف صحي بإحدى مستشفيات النمسا منذ ١٥ سنة، يجري من خلاله المتابعات الدورية الروتينية.