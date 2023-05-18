بعد فوزه أمام الريال.. مانشستر سيتي يحقق رقما قياسيا بدوري الأبطال

تأهل مانشستر سيتي إلى دور النهائي لمواجهة إنتر ميلان بعدما فاز على ريال مدريد بنتيجة 4-0، من المباراة التي جمعت بينهما، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصبح مجموع المباراتين بنتيجة 5-1 لمانشستر سيتي حيث تعادلا الفريقين إيجابيا ١-١ في الذهاب.

ونجح فريق مانشستر سيتي في التأهل للمرة الثانية في تاريخه الي نهائي دوري أبطال أوروبا ليوقف مسيرة ريال مدريد الحافلة في المسابقة القارية.

وجاء الهدف الأول عن طريق برناردو سيلفا في الدقيقة 23 بتسديدة قوية من منطقة الجزاء.

ثم أضاف سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 37 من رأسية رائعة وسجل أكانجي الهدف الثالث في الدقيقة 76 وأخيرا ألفاريز في الدقيقة 90.

مانشستر سيتي يحقق رقما قياسيا

في دوري أبطال أوروبا 2022.2023 حقق فريق مانشستر سيتي رقما كبيرا على ملعبه

ولم يخسر في آخر 24 مباراة متتالية على أرضه.

وجاءت آخر خسارة لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري ابط أوروبا على ملعبه كانت أمام أولمبيك ليون في دور المجموعات بنتيجة 2-1.

تعليق مدرب الريال على الخسارة أمام مانشستر سيتي



علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على مستقبله مع الملكي، بعد وداع دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي بالخسارة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 5-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية:" لا أحد يشك بي، أعتقد أن رئيس ريال مدريد كان واضحا جدا قبل 15 يوما بشأن مستقبلي، هذه خطوة للتحسن في العام المقبل”.

أضاف:" في الموسم المقبل سأكون هنا للقتال من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى".

وعن الخسارة المؤلمة أمام مانشستر سيتي، أجاب:" "لقد لعبنا ضد منافس استحق الفوز لأنه لعب بكثافة وجودة أكبر في الشوط الأول، ممهدا للفوز بالمباراة، لقد تفوقوا علينا كما تفوقنا نحن في الموسم الماضي، هذا شيء وارد في نصف نهائي دوري الأبطال".

وتابع:" خسرنا مباراة كان فيها المنافس أفضل، لا يمكن التفكير في ان موقف الفريق لم يكن جيدا في نصف نهائي دوري الأبطال، إنها مجرد خطوة لنكون أفضل في الموسم المقبل".

واختتم:" قدم هذا الفريق أداء جيدا في الموسم الماضي وفي الموسم الجاري أيضا، فزنا على السيتي في العام الماضي في نصف النهائي وفزنا بدوري الأبطال، لكننا هذا الموسم لم نكن قادرين على لعب نهائي آخر، أثق أن هذا الفريق سيقوم بعمل أفضل في الموسم المقبل ونركز على النسخة المقبلة من دوري الأبطال، لأننا نريد الفوز باللقب مجدداً".

