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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير يقدم نصيحة للحماية من عمليات النصب على السوشيال ميديا

عمليات الإحتيال
عمليات الإحتيال

كشف المهندس مصطفي رحيم، خبير نظم المعلومات، كيفية حماية أنفسنا من الإحتيال على مواقع التواصل الإجتماعي، قائلا: إنه يجب التأكد أن تلك الشركة لهم فرع أو مكان أو موقع أو رقم هاتف.

وأضاف المهندس مصطفي رحيم، خبير النظم والمعلومات، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية داليا أيمن، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي: “لو قالت الصفحة دي أني أبعتلها بادجيت أو فلوس قبل شراء المنتج يجب أن يرفض.. بل يجب أن يأتي المنتج أولا ورؤيته ثم دفع المبلغ”.

وتابع المهندس مصطفي رحيم، خبير النظم والمعلومات: “يجب أن لا نركز على السعر فقط بل على جوانب أخري كثيرة”.

المهندس مصطفي رحيم خبير النظم والمعلومات الإحتيال مواقع التواصل الاجتماعي صدى البلد

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