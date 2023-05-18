وزير الأوقاف: المساجد استعادت دورها في خدمة المجتمع بتوجيهات الرئيس السيسي

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قبل قليل، من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إنه في ظل رعاية واهتمام وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس السيسي، فإن مساجدنا العامرة تقيم الصلاة وتقرأ القرآن وتذكر الله وتصلي على النبي وتعلم الأطفال وتحتضن الشباب وتعلم الرجال والنساء صحيح دينهم وتسهم في خدمة المجتمع.



وتعمل وزارة الأوقاف في إطار توجيهات الرئيس السيسي، على استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي، من خلال تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد وتحسين الأحوال الاقتصادية للأئمة والوعاظ.