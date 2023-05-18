الحوار الوطني: التماسك أساسي لبناء المجتمع وحمايته من الظواهر الدخيلة ضرورة

أعربت الدكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، عن تقديرها لمجلس الأمناء بالحوار الوطني على المجهود الضخم الذي بذله طوال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها».

وقالت البغدادي إن اهمية لجنة الاسرة والتماسك المجتمعي تأتي من منطلق ان العلاقة بين الاسرة والمجتمع تكاملية بمعنى أن تماسكها يؤدي الى تماسك المجتمع وله دور في بناء المجتمع.

وتابعت مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، ان الدستور المصري في مادته 10 اكد على ان الاسرة اساس المجمتع، موضحة أن حرص الدولة على تماسكها وترسيخ قيمها، ودعمها ضد التحديات المباشرة والظواهر التي ظهرت مؤخرا.

ويناقش الحوار الوطني اليوم، المحور المجتمعي، خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة.

إننا ندعو الجميع لمتابعة الجلسات، فهذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.

