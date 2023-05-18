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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بلاغ سرقة يقود الشرطة لضبط 5 ملايين جنيه بحوزة عصابة النقد الأجنبي

المتهمون
المتهمون

قاد بلاغ سرقة متعلقات من داخل سيارة الأجهزة الأمنية بالقاهرة إلى ضبط 5 أشخاص يتاجرون فى النقد الأجنبى عثر بحوزتهم علي أكثر من 5 ملايين جنيه وعملات أجنبية متنوعة ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة المعادى من أحد الأشخاص ، مقيم بحلوان قرر بأنه عقب قيامه بركن السيارة ملكه بدائرة القسم ، ولدى عودته إكتشف كسر زجاج الباب الخلفى للسيارة وسرقة جهاز لاب توب ومبلغ مالى من داخلها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد شخصين حال قيامهما بإرتكاب الواقعة بإستخدام سيارة مثبت عليها لوحات معدنية محددة ، وبالكشف الفنى عليها تبين أنها خاصة بسيارة أُخرى مُبلغ بسرقة لوحاتها .

بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى قيام مرتكبى الواقعة بسرقة مبلغ مالى "عملة أجنبية" وجهاز لاب توب من داخل سيارة ملك أحد الأشخاص مقيم بالبساتين بذات الأسلوب حال توقفها بدائرة القسم وبتتبع السيارة المستخدمة فى إرتكاب واقعتى السرقة أمكن التوصل إلى أنها ملك أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع شقيقه له معلومات جنائية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافهما وضبطهما .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب واقعتى السرقة وأقرا بسرقة اللوحات المعدنية من إحدى السيارات المتوقفة بدائرة قسم شرطة البساتين وتثبيتها على السيارة فى إرتكاب الواقعتين ،كما تخلصا من اللوحات المعدنية المسروقة بإلقائها بنهر النيل بالجيزة ، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بمحيط سكنهما وسيارة أخرى و جزء من المبالغ المالى حصيلة واقعة السرقة الثانية والمبلغ المالى وجهاز لاب توب حصيلة واقعة السرقة الأولى ، وأقرا بقيامهما بشراء السيارة الثانية وكذا إنفاقهما جزء من المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية من متحصلات واقعة السرقة الثانية وتخلصهما من جهاز "اللاب توب" حصيلة واقعة السرقة الثانية بإلقائه بالطريق العام .

وبمناقشة المتهمان عن باقى المبلغ المالى عملة "أجنبية" أقرا بقيامهما بتغيير باقى المبلغ المالى إلى عملة "محلية" عن طريق عملائهما 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الجيزة ، أمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة ودراجة نارية ملك إثنين منهم بدائرة قسم شرطة المعادى وعثر بداخل السيارة على مبالغ مالية بلغت أكثر من 5 مليون جنيه وعملات أجنبية متنوعة .

وبمواجهتهم أقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم غير المشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

النقد الأجنبي سرقة مباحث القاهرة السوق المصرفى الأجهزة الأمنية بالقاهرة

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