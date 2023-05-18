موسم كارثي.. ساديو ماني يحسم مصيره مع بايرن ميونخ

كشف فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، مصير النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق بايرن ميونخ، مع العملاق البافاري في الموسم المقبل.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: "جرت محادثات مؤخرا بين بايرن وساديو ماني ووكالته من أجل توضيح الأمور بعد الموسم الأول الصعب للجناح".

أضاف:"ماني يريد البقاء، ويأمل في الفوز بالألقاب وتغيير تاريخه في بايرن الموسم المقبل".

كان ساديو ماني انضم إلى بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من ليفربول الإنجليزي.

أرقام كارثية

وفشل ساديو ماني في حجزا مكانا أساسيا في تشكيلة بايرن ميونخ منذ تعافيه من الإصابة في شهر مارس الماضي.

وشارك ماني مع بايرن ميونخ في 24 مباراة في مسابقة الدوري الألماني هذا الموسم، سجل 7 أهداف.