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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محلية النواب تناقش مشكلات الطرق والرصف والبنية التحتية بقنا

خلال اجتماع محلية
خلال اجتماع محلية النواب

بدأت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب احمد السجيني اجتماعها اليوم بحضور النائب اشرف رشاد الشريف ممثل الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب ، وبحضور اللواء أ. ح أشرف الداودي محافظ قنا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات الطرق والرصف والبنية التحتية بمحافظة قنا والمقدمه من النواب عبد الفتاح الشحات وخالد أبو نحول ورحاب الغول .

 

في البدايه رحب المهندس اشرف رشاد بمحافظ قنا اللواء أشرف الداودي ، مؤكداً بأن هناك جهود ملموسه للتنميه بالمحافظه ، وأن هناك ارقام وإنجازات تحققت توضح حجم الجهد المبذول .

 

وشدد رشاد علي ضرورة التعاون والتكامل بين السلطه التنفيذيه والتشريعيه ، في إطار دعم جهود الدولة في الجمهوريه الجديدة ، مشيدا بأداء لجنة الإدارة المحليه بمجلس النواب برئاسة النائب احمد السجيني مؤكداً أن جهودها ملحوظة وهناك أداء برلماني راقي من رئيس اللجنه و جميع نواب اللجنه.

ولفت رشاد الي أن محافظ قنا يعمل على خط واحد وهناك نجاحات ملحوظه وثابته بالمعدلات فهناك تقدم ملحوظ ، والقادم افضل لحضراتكم وماتحقق من إنجازات هو نتاج تعاون بين النواب ودعمهم لعمل السلطه التنفيذية لمصلحه المواطن.

 

 

وتناقش اللجنه موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:  النائب خالد أبو نحول، بشأن سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف الشوارع الرئيسية والداخلية بمركزي أبو تشت وفرشوط بمحافظة قنا .

و ضرورة رصف مدخل المدينتين والطرق التي استحدثت نتيجة الامتداد العمراني بالمركزين، وذلك بهدف تحسين جودة حياة المواطنين.

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بالاضافة إلى طلبات الإحاطة المقدمة  النائب عبد الفتاح محمد شحات، بشأن رفع كفاءة ورصف الطريق الذي يمر بداية من كوبري الرزقة الغربي إلى الجهة الشرقية من مصرف الزرقة ويمتد حتى ترعة أرض أملاك الري ثم يمر يميناً للقادم من العزب ، وذلك ليصبح طريقا ري الرزقة المتهالك المار على ترعة الفؤادية، والذي سيؤدي تنفيذه  إلى سيولة بحركة المرور ويحد من المشاكل والمصادمات بين الأهالي.

وطلبات الإحاطة من  النائبة رحاب الغول، بشأن: عدم قيام محافظة قنا بتنفيذ أعمال تغطية ترعة مكرم في الجزء الذي يمر أمام مجمع مدارس الشرقي بقرية بهجورة مركز نجع حمادي حتى الان، بالرغم من إدراجها بالخطة منذ عام 2019 .

لجنة الادارة المحلية احمد السجيني قنا مجلس النواب

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