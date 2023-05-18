فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

قدمت مذيعة صدى البلد ندى ماهر تغطية خاصة حول حادثة بشعة من نوعها وهي قتل لرجل وهو يدافع عن عرضه و شرفه وزوجته.

إحنا في زمن اللي بيقول عيب وحرام وأصول بيموت … هذا هو الكلام اللتى قالته زوجة الشاب القتيل بعد ما قتله جاره بمساعدة اصدقائه و نصبوله فخ و قاموا بإنهاء حياته .

كشفت “إسراء”، زوجة موسى سعفان ضحية القتل على ايد جيرانه بالمنوفية، عن تفاصيل الحادث و قالت “كنت بتعرض لمضايقات كبيرة من الجيران أكثر من مرة، و اتكلمت مع زوجي في الموضوع ده أنه ميصحش ".

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