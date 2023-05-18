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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة طرق الأبواب تحت عنوان “بلدى أمانة” بمراكز سيناء

صدى البلد

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء،  اليوم الخميس، المرحلة الأولي من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان “بلدى أمانة”، بمراكز العريش وبئر العبد والشيخ زويد ونخل والحسنة بإجمالي ٢٥٠٠ زيارة مستهدفة بإجمالي  عدد (٤٤٣٥)من السيدات و الرجال والأطفال.

 

 واستهدفت الحملة مناطق وأحياء:

"حي  الفواخرية، وحي السلامة، وحي العبور ،وأسيوط ،والبحر، الساحة الشعبية ،والمرحلة الرابعه ،والاحرار، وسلمانه ،والنجاح ،ونجيلة، والخربه، والشيخ زويد ،والمقاطعة ،وقرية الظهير ، والحسنه ،وبغداد، وجفجافة.

 


‏شارك فى الحملة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين ،وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.
 

 الأزمات العالمية:

 

وتهدف الحملة إلى رفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع فى ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.
 

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