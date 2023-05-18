عبد المنعم السيد : قرار البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة كان متوقعا

‏قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قرار تثبيت الفائدة كان متوقعا لأن كافة الأحداث الداخلية والعالمية لا تدفع البنك المركزي إلا للتثبيت لأن على المستوى العالمي الدولار في ارتفاع والطلب عليه مرتفع.

وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "المصري أفندي"، تقديم الإعلامي "محمد على خير"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الفيدرالي الأمريكي يسير على خطى زيادة الفائدة ولن يقوم بتخفيضها وآخر اجتماع كان هناك زيادة، وأيضا لا يزال التضخم في مصر بنسبة مرتفعة ويحاول البنك المركزي أن يخفض ويقلل التضخم الموجود في مصر، مؤكدا انه يتمنى أن يبدأ البنك المركزي في تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة.

عملة خليجية موحدة

وأضاف عبد المنعم السيد أن من الصعب أن يكون هناك عملة خليجية موحدة لكن العالم الآن يبدأ في فكرة الابتعاد عن الدولار ورأينا البريكس سيبدأ في التعامل بعملة مختلفة وبالعملات المحلية والسعودية بتطلب الدخول إلى البريكس ومصر أيضا والجزائر.