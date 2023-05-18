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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برعاية السياحة.. إنطلاق مهرجان أسبوع مصر الجديدة

أسبوع مصر الجديدة
أسبوع مصر الجديدة

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة القاهرة، اٌقيم، مساء اليوم، حفل افتتاح مهرجان "أسبوع مصر الجديدة" بمدينة غرناطة بحي مصر الجديدة، والذي ينطلق هذا العام تحت شعار " إشراقة جديدة لمصر الجديدة" وتستمر فعالياته حتى 25 مايو الجاري.  

وتنظم مؤسسة تراث هليوبوليس المهرجان هذا العام، احتفالا بمرور 118 عام على إنشاء ضاحية مصر الجديدة، من خلال تعاون جميع الجهات الرسمية والسكان وأصحاب الأماكن الخاصة.

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن رعاية الهيئة لهذا الحدث تأتي فى إطار الجهود التي تبذلها لتنشيط السياحة الداخلية ونشر الوعى السياحى والأثري لدى مختلف فئات المجتمع المصري وتعريفهم بتراث وأثار بلدهم، وتشجيع المصريين على زيارة الأماكن السياحية والأثرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وتاريخ بلدهم.

ويهدف المهرجان هذا العام إلى وضع مصر الجديدة على خريطة الجولات السياحية، وستشهد فعاليات المهرجان عقد عدد من الندوات والحلقات النقاشية حول إعادة إحياء المناطق الأثرية من خلال الفعاليات الثقافية والفنية والتنشيط السياحى، وحول الطرق والمشاة فى مصر الجديدة والمبانى التراثية وترميمها فى مصر الجديدة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات حول المدينة المستدامة.

كما سيتم افتتاح عدد من المعارض من بينها معرض فناني مصر التشكيليين ومعرض المبانى الدينية الموجودة بحي مصر الجديدة.
 

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السياحة أسبوع مصر الجديدة إتصالات وتكنولوجيا المعلومات افتتاح مهرجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاثار

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