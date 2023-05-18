تريزيجيه يسجل هدف طرابزون سبور رغم الهزيمة بثلاثية أمام فنربخشة بالدوري التركي

خسر فريق طرابزون سبور، والذي يلعب لصفوفه المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه، أمام فنربخشة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري التركي.

البلجيكي ميشي باتشواي كان البادئ بالتسجيل لـ فنربخشة بهدف أول في الدقيقة 11، قبل أن يضيف زميلاه البرازيلي لوان بيريس والإكوادوري إينير فالنسيا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 58 و71 على الترتيب.

وتكفل محمود حسن تريزيجيه بتسجيل هدف طرابزون الوحيد في الدقيقة 79 من ركلة جزاء، لكنه لم يكن كافيًا لتجنيب فريقه الهزيمة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فنربخشة لـ 71 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد طرابزون سبور حامل لقب المسابقة، عند 48 نقطة في المركز الثامن.