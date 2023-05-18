عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنك القاهرة يمنح تمويلاً بقيمة 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر

صدى البلد

منح بنك القاهرة تمويلاً بقيمة 100 مليون جنيه لصالح شركة إرادة فى إطار الدور الرائد للبنك وجهوده المتواصلة في مساندة المشروعات متناهية الصغر سواء من خلال التعامل المباشر أو عن طريق الشركات، ويأتى القرض بهدف تمويل القطاعات التجارية، الصناعية، الخدمية والزراعية من خلال منتجات وبرامج لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

وبهذه المناسبة، قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أن مساندة المشروعات متناهية الصغر تستحوذ على اهمية بالغة ضمن خطط البنك وسياساته استناداً إلى الخبرة التي يتمتع بها البنك في هذا المجال والتي تمتد لأكثر من 20 عاماً والتي ساهمت في توفير اكثر من  1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة ، كما تم منح قروض بقيمة 29 مليار جنيه لعدد 680 ألف عميل خلال السنوات الخمس الأخيرة منهم نحو 45% يتعاملون مع القطاع المصرفى لأول مرة.

وأكد فايد على أهمية التمويل في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية فى نشر ثقافة الشمول المالى والتى تدعمها الدولة بقوة بهدف ضم أكبر شريحة ممكنة من العملاء إلى الإقتصاد الرسمى بما يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى تماشيا مع رؤية مصر 2030.

فيما أعرب الأستاذ عمرو أبو العزم الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إرادة عن إعتزازه بحصول الشركة على التمويل من بنك القاهرة بإعتبار بنك القاهرة شريك إستراتيجي للشركة في تنفيذ خطتها التي تستهدف الوصول لأكبر عدد من العملاء في مختلف محافظات الجمهورية وإتاحة التمويلات متناهية الصغر للمشاريع والانشطة المختلفة للذكور والإناث لتحقيق توجه الشمول المالي ، وذلك بالإضافة إلي سعي الشركة في تسهيل عمليات الإقراض والتحصيل من خلال القنوات المالية الرقمية بالتعاون مع بنك القاهرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز يد الزمالك على الأهلي

نقابة الفلاحين تطرح عجولا للأضاحي بأسعار مخفضة.. اعرف الكيلو بكام

حقيقة سحب نجل الزعيم الهاتف من عادل إمام.. تفاصيل

تثبيت الفائدة.. مفاجأة بشأن سعر الدولار ومعدلات التضخم بعد قرار البنك المركزي

المتسولة طلعت مليونيرة| الجزار خلص عليها وابنتها في إمبابة من أجل ثروتهما.. تمتلك 4 عقارات

تثبيت أسعار الفائدة.. البنك المركزي المصري يحسم قراره

بعد معاقبته.. مصطفى محمد يصدم نانت بقرار نهائي

ترشيحاتنا

أوكرانيا.. تحرك عاجل من زيلينسكي لاستعادة شبه جزيرة القرم

إطلالة ناعمة .. سعر صادم لفستان مي عمر في أحدث ظهور

تقارير سعودية: ليونيل ميسي يتوصل لاتفاق للانتقال إلى الهلال

الصين تلقي القبض علي لاعب كوري بتهمة تقاضيه رشاوي.. تفاصيل

مكاسب بالجملة وهذا موقف الأسعار.. ماذا بعد قرار تثبيت سعر الفائدة

تراجع في أسعار الذهب عالميا.. ومفاجأة بحلول نهاية العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ورم المخ .. 5 علامات تحذيرية يجب ألا تتجاهلها

عملت كارثة ..شاهد ايتن عامر في صالون التجميل تشعل السوشيال ميديا

منتخب كامل.. محترفون مصريون في الظل| لماذا لا يستفيد بهم مدرب الفراعنة؟

احذر توجيه المروحة على جسمك خلال النوم | اعرف السبب

فيديو

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

صورة مي كساب تثير ضجة| تفاصيل عملية جراحية غيرت حياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ