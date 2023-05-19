لوك أنيق.. ميرنا نور الدين تبهر جمهورها بأحدث إطلالة

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، صورًا جديدة لها من أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرنا في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية ملابس كاجوال واعتمدت مكياج ناعم، كما اختارت تسريحة شعر مميزة لشعرها البني القصير بطريقة مميزة.

وتشارك ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.