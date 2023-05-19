زوجة نجم الأهلي تجذب أنظار متابعيها بإطلالة مبهجة

سحرت هدير مندور، زوجة عمرو السولية، نجم الأهلي، الأنظار بأناقتها المعتادة الممزوجة بالبساطة والاحتشام لتنال إعجاب متابعيها وجمهورها.

وبدت هدير بإطلالة كاجوال جذابة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة، ووضعت مكياجًا ناعما مرتكزًا على الألوان الناعمة مع لون الاحم، في الشفاه.

وتتميز زوجة عمرو السولية برشاقتها الملفتة فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس مميزة من الفساتين و الملابس الكاجوال التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره فريق الترجي اليوم الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووضع النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قدما فى نهائي دوري أبطال إفريقيا ، ويكفي المارد الأحمر التعادل السلبي .