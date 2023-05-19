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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كشف مجاني وتوفير علاج لـ1440 مواطن في قافلة طبية ببني سويف

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة"

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي" الأربعاء والخميس الماضيين" بكفر أبوشهبة مركز  اهناسيا ،مكونة من 8عيادات في7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1443مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان ،معمل دم 63، معمل طفيليات 49، حالات الأشعة 13،إصدار5 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، تحويل  حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 104حالة.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي،فيروس كورونا ،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا

من جهته أشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي والكبير الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، الأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج مسئول معلومات القوافل، الأستاذ أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل

 

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