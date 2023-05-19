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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صورة جماعية للقادة العرب قبل انطلاق القمة

القادة العرب
القادة العرب

التقط القادة العرب، صورة جماعية قبل انطلاق القمة العربية 32 التى تعقد في جدة بـ مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، و القادة العرب.

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حديث جانبي بين الرئيس السيسي وبشار الأسد في جدة.. شاهد

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شاهد.. وصول الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد القمة العربية في جدة

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس،  الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقر انعقاد القمة العربية بمدينة جدة.

ورحب الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس السيسي لحظة وصوله مقر انعقاد القمة العربية الـ 32.

وتعقد قمة جدة في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم من أزمات وصراعات إقليمية ودولية تحتم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة، وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي وتحقق الرفاه لدولها وشعوبها، مما يستوجب تطوير آليات التنسيق السياسي تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في مختلف المجالات التي تمس المواطن العربي بشكل مباشر.

جدول أعمال القمة العربية

ويتضمن جدول أعمال القمة تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، وصيانة الأمن القومي العربي.

ومن المقرر أن تبحث القمة بعض الجوانب الاقتصادية بالتركيز ملف الأمن الغذائي العربي، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية.

القمة العربية القادة العرب السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد بن سلمان

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