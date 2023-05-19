عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب الجامع الأزهر: ذكر الله يفك الأزمات ويحقق السعادة في الدارين

الدكتور عبدالفتاح
الدكتور عبدالفتاح العواري

ألقى خطبة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر؛ الدكتور عبد الفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والعميد السابق لكلية أصول الدين بالقاهرة، و دار موضوعها حول "فوائد الذكر وسلك سبيل الذاكرين".

فوائد الذكر وسلك سبيل الذاكرين

وقال الدكتور عبد الفتاح العواري، إن الأمور تتزاحم في معترك الحياة على العبد، فنراه حيران باحثا عن علاج ناجع ليفك به أزمته ويزيل به قلقه ويدفع به خوفه، فنجده يبحث في الحياة يمنة ويسرى علّه يجد علاجا يكشف به تلك الأزمات، ومهما بذل العبد من مال وجهد، وضرب فى طول البلاد وعرضها؛ لا يمكنه بحال من الأحوال أن يحقق غايته ويصل إلى مراده، فيطمئن قلبه وتسكن نفسه واضطرابته؛ إلا إذا سلك سبيل الذاكرين وانتهج نهج الصديقين وفتش في سيرة المثل الكامل سيرة إمام الذاكرين سيدنا محمد ﷺ ليأخذ منه قبسة يزيل بها ستر الظلام.

وأوضح خطيب الجامع الأزهر أن جميع أحوال النبي ﷺ يراها المسلم في حله وترحاله ونومه ويقظته، فما ترك الرسول ﷺ جانبا من جوانب الحياة إلا وعلم الإنسانية كلها كيف تحقق صلتها بربها الذي خلقها وأوجدها لتعمير الكون، لافتا أن المؤمن إذا استلهم حياة النبي الكريم، حافظا لخُلقه ودعائه ونهجه سلم و سلم المجتمع كافة، وكان الله -تعالى- معه ومن كان الله معه فقد سعد وفاز، قال سبحانه وتعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾.

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة الأخيرة في شوال من الجامع الأزهر

خطيب الجمعة بالحسين: الجزاء من جنس العمل من سنن الله الكونية الشاملة

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية أن الذكر يطمئن القلب ومن صفات المؤمنين أنهم تطمئن قلوبهم بذكر الله، و توجل قلوبهم أي تخاف من الله أيضًا و ترغب فيما عنده -عز وجل- ، فقلوبهم تجمع بين الوجل والطمأنينة،  فقال تعالى ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ موضحا أن القلب السليم هو الذي تعلق بالله فاطمئن وسكن، وإذا أردنا الأمن والأمان في النفس ووالمال والولد ويوم الفزع الأكبر والسعادة في الدارين؛ فعلينا بالإكثار من ذكر الله بقلوبنا لا بألسنتنا فقط، لأن الذكر الذي يحقق السعادة هو ذكر القلوب.  

واختتم خطيب الجامع الأزهر بأن دائرة الذكر دائرة رحبة غطت جوانب الحياة، فلا يظن أحد أن انشغال العبد بالذكر يجعله هاملا لحاله و كسبه المادي، كلا بل الذكر هو السلاح فى الحياة والمتغلب على مصاعبها ومتطلباتها، وحتى في مقابلة الأعداء في ساحات القتال؛ فالذكر سابق على حركة السلاح والسهام، فهو ناجز صائب، و الرامي لا يملك إصابة هدفه من تلقاء نفسه بل بذكره ربه، فليكن ذكرك ملازما لرميك وحركة أصابعك، وهذا الكلام يحمل جميع العاملين في كل الميادين أن لا يخلو عملهم من ذكر الله حتى يفلح العمل.

الأزهر الجامع الازهر الدكتور عبد الفتاح العواري مجمع البحوث الاسلامية فوائد الذكر سبيل الذاكرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

أكمل: محمد حماقي هو السبب في قطع عيشي

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

السبب غير معروف.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن بيتسو موسيماني.. شاهد

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

زوجة نجم الأهلي تجذب أنظار متابعيها بإطلالة مبهجة

أول تعليق من باسم ياخور على أنباء تهديده بالقتل والاختطاف

موضوعات متعلقة

حفظت القرآن في عمر الرابعة.. 12 معلومة عن صاحبة المركز الأول بـ«فارس المتون»

احتفالية كبرى..الجامع الأزهر يكرم 56 حافظا من الدارسين برواق القرآن الكريم بكفر الشيخ

تحقق رؤية مصر| نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود كلية الاقتصاد المنزلي بطنطا

الهدهد: أصحاب الفكر المتطرف ينتمون لبوتقة فكرية منغلقة

طلاب الأزهر يوجهون الشكر لرئيس الجامعة على متابعته لسير الامتحانات الشفهية

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات التخلفات بكلية الشريعة والقانون بطنطا

مفتى الجمهورية يستقبل سفير المجر لبحث تعزيز التعاون

رئيس جامعة الأزهر يشيد بمعرض التطبيقات الهندسية

ترشيحاتنا

على هامش قمة جدة | الرئيس السيسي يلتقي ولي العهد السعودي

وزير الري يوجّه بسرعة عمل تصميمات كوبري مدخل سقارة على ترعة شبرامنت

رسالة شديدة اللهجة من ليفربول لـ الاتحاد الإنجليزي بسبب صلاح

فضل صلاة الجمعة .. تكفر الذنوب ماعدا الكبائر

في عُجالة | بايدن يلتقي رؤساء الهند واليابان وأستراليا .. ما السبب؟

التضامن : تقديم موازنات تقديرية لتفعيل برامج تمكين المرأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة.. مباراة الاهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا والتشكيل المتوقع.. شاهد

طريقة عمل البسيسة بأسهل الخطوات

بـ فستان مكشوف .. ريم مصطفى تثير الجدل بظهور لافت

بفستان دانتيل..|أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في احتفالها للمرة الثانية بخطبتها

فيديو

100 ألف جنيه وعملات أجنبية.. قصة عثور طفلين على مبلغ مالي أمام مدرستهم

شاومينج يهدد مستقبل التعليم.. قصة تسريب امتحان الإعدادية بالدقهلية.. فيديوجراف

فتاة تثير الجدل بموقف غريب يوم خطبتها.. فيديو جراف

4 سنوات حبس تنتظر المتحرشين في العمل أو المواصلات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ