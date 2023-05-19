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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح مسجد بشاير الخير 2 في الإسكندرية

صدى البلد

افتتح الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية مسجد بشاير الخير 2، بمنطقة بشاير الخير وسط محافظة الإسكندرية.

وألقى خطبة الجمعة فضيلة الدكتور نجاح راجح مدير عام إدارة غرب، وتناولت سنن الله الكونية في القرآن الكريم. 

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وأكد سلامة ان وزارة الأوقاف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تعيش عصرها الذهبي في عمارة المساجد وتشيدها واعمارها بالانشطة الدعوية والقرآنية للكبار والصغار في سابقة لم تحدث قبل ذلك سيسجلها التاريخ بحروف من نور، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يحفظ مصر قيادة و شعبا وعلماء وجيشا وأمنا.

وأجرى وكيل الوزارة جولة مرورية قبيل صلاة الجمعة شملت عددا من مساجد إداراتي أوقاف (غرب - وسط) للاطمئنان على انتظام سير العمل وانضباط العمال بها وتهيئتها لإقامة الشعائر واستقبال ضيوف الرحمن
وفي إطار سعي الوزارة لعمارة بيوت الله عزوجل وتهيأتها.

الاسكندرية الأنشطة الدعوية الدكتور محمد مختار جمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف القرآن الكري انتظام سير العمل

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