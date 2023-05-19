العربية للأدوية تستهدف مشروعات بـ173 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل

اعتمد مجلس إدارة شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية،أدكو، التابعة للقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل (2023- 2024).



وقالت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية،أدكو، إنها تستهدف تحقيق صافي ربح بقيمة 70.7 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 79.05 مليون جنيه أرباح متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

وتستهدف شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية،أدكو، تحقيق إيرادات بقيمة 823 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 651 مليون جنيه إيرادات متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

وتستهدف الشركة تنفيذ مشروعات بقيمة 173.5 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، منها مشروعات ستمول بالعملة المحلية بنحو 122.5 مليون جنيه، والباقي سيتم تمويله بالعملة الأجنبية بنحو 51 مليون جنيه بما يعادل 1.5 مليون دولار.

يشار إلى أن العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 98.91 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية إبريل 2023، مقابل أرباح بلغت 91.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وارتفعت قيمة مبيعات الشركة خلال العشرة أشهر لتسجل 530.18 مليون جنيه، مقابل 447.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

أسهم أدكو

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية النسبة الأكبر من شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية،أدكو بنحو (60.30%)،فيما تبلغ نسبة اتحاد العاملين المساهمين - العربية للأدوية (10.00%)

،ويمتلك ماهر مقار تاوضروس مقار (4.40%)