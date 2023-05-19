عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي : الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها فرض عين وضرورة حياة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شكر الرئيس عبدالفتاح السيسي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن خالص تقديره للجهود التي بذلها الرئيس عبدالمجيد تبون، الرئيس الجزائري، في سبيل دعم العمل العربي المشترك، خلال ترؤس الجزائر للقمة العربية الـ31.

txt

الرئيس السيسي : المقاربات العربية المشتركة الوسيلة المثلى لتوفير الحماية الجماعية لشعوبنا

txt

الرئيس السيسي: أزمة السودان تنذر بصراع طويل الأمد.. فيديو

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال فعاليات القمة العربية، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «لقد مرت منطقتنا، خلال السنوات الأخيرة، بظروف استثنائية قاسية هددت على نحوٍ غير مسبوق، أمن وسلامة شعوبنا العربية وأثارت في نفوس ملايين العرب، القلق الشديد، على الحاضر.. ومن المستقبل».

وأكد الرئيس السيسي: «لقد تأكد لكل ذي بصيرة، أن الحفاظ على الدولة الوطنية، ودعم مؤسساتها، فرض عين وضـرورة حياة، لمسـتقبل الشـعوب ومقدراتـها فلا يستقيم أبدا، أن تظل آمال شعوبنا، رهينة للفوضى، والتدخلات الخارجية، التى تفاقم من الاضطرابات، وتصيب جهود تسوية الأزمات بالجمود».
 

الملك سلمان الأمير محمد بن سلمان محمد بن سلمان السيسي الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

أكمل: محمد حماقي هو السبب في قطع عيشي

السبب غير معروف.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن بيتسو موسيماني.. شاهد

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

زوجة نجم الأهلي تجذب أنظار متابعيها بإطلالة مبهجة

بعد حضور زيلينسكي .. رسالة عاجلة من بوتين إلى القمة العربية

ترشيحاتنا

الدولة الوطنية والعمل العربي | كلمة تاريخية للرئيس السيسي في قمة جدة

إعلان جدة يدعو للالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا والسودان ووحدة أراضيهما

السودان : قبلنا مبادرة السعودية والولايات المتحدة للهدنة

السيسي وولي العهد السعودي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين

على هامش قمة جدة | الرئيس السيسي يلتقي ولي العهد السعودي

وزير الري يوجّه بسرعة عمل تصميمات كوبري مدخل سقارة على ترعة شبرامنت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسيسة بأسهل الخطوات

بـ فستان مكشوف .. ريم مصطفى تثير الجدل بظهور لافت

بفستان دانتيل..|أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في احتفالها للمرة الثانية بخطبتها

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

فيديو

100 ألف جنيه وعملات أجنبية.. قصة عثور طفلين على مبلغ مالي أمام مدرستهم

شاومينج يهدد مستقبل التعليم.. قصة تسريب امتحان الإعدادية بالدقهلية.. فيديوجراف

فتاة تثير الجدل بموقف غريب يوم خطبتها.. فيديو جراف

4 سنوات حبس تنتظر المتحرشين في العمل أو المواصلات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ