السيسي: لا يجب أن تظل آمال شعوبنا رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن خالص تقديره، للجهود المخلصة، التى بذلها الرئيس "عبد المجيد تبون"، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في سبيل دعم العمل العربي المشترك، خلال ترؤس الجزائر للقمة العربية.



وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية، إن منطقتنا العربية مرت خلال السنوات الأخيرة، بظروف استثنائية قاسية هددت على نحو غير مسبوق، أمن وسلامة شعوبنا العربية وأثارت في نفوس ملايين العرب، القلق الشديد، على الحاضر، ومن المستقبل.

وأكد الرئيس السيسي أن الحفاظ على الدولة الوطنية، ودعم مؤسساتها، أصبح فرض عين وضـرورة، لمسـتقبل الشـعوب ومقدراتـها، متابعا: لا يجب أبدا أن تظل آمال شعوبنا، رهينة للفوضى، والتدخلات الخارجية، التى تفاقم من الاضطرابات، وتصيب جهود تسوية الأزمات بالجمود.