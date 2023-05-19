باريس سان جيرمان يعلن تمديد عقد نجمه رسميًا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تمديد تعاقده مع مدافعه البرازيلي ماركينيوس، حتى عام 2028، ليستمر في رحلته مع الفريق الباريسي.

وكان ماركينيوس ينتهي تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الجاري قبل أن يقطع الفريق الفرنسي الطريق على الفرق الكبرى ويمدد تعاقده.

وكتب الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان عبر صفحته الرسمية على تويتر قائلاً: "يسر باريس سان جيرمان أن يعلن عن توصله إلى اتفاق مع ماركينيوس لتمديد عقده".



وأضاف: "المدافع ونادي العاصمة سيواصلان مغامرتهما معًا حتى 30 يونيو 2028".

وكان ماركينيوس قد انضم لصفوف الفريق الباريسي عام 2013 قادمًا من صفوف فريق روما الإيطالي.