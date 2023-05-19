عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على مصير حاتم سكر من مباراة الزمالك أمام الداخلية

صدى البلد

كشف مصدر مطلع بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف حاتم سكر الظهير الأيسر للأبيض من لقاء الداخلية المقبل في الدوري، عقب الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال مباراة أسوان مساء الأمس بالدوري.

 

وأكد المصدر أن الظهير الأيسر تعرض لإصابة بكدمة في الساق قبل نهاية مباراة أسوان، ولكنه تحامل على نفسه واستكمل المباراة للنهاية.

وأضاف أن إصابة حاتم سكر ليست قوية، وسيلحق اللاعب بمباراة الداخلية المقبلة في مسابقة الدوري بصورة طبيعية.

 

فيما اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرارا بخوض يوسف أسامة نبيه لاعب الأبيض لتدريباته منفردا في الحادية عشر صباح غدا السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، تحت إشراف مدحت عبد الهادي المدرب العام.

 

يذكر أن المدير الفني للفريق استبعد اللاعب من التدريبات الجماعية بعد توقيعه لنادي بيراميدز خاصة وأنه يرى أن الفريق لن يستفيد منه في الفترة المقبلة مع اقتراب انتهاء الموسم.

وكان الجهاز الفني لفريق الزمالك قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الجمعة  عقب الفوز على أسوان مساء الأمس في مسابقة الدوري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

أكمل: محمد حماقي هو السبب في قطع عيشي

بعد وصوله 35 جنيها|الأرز يتراجع 4 آلاف جنيه للطن وهذا سعر الكيلو الآن

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

زوجة نجم الأهلي تجذب أنظار متابعيها بإطلالة مبهجة

قرار عاجل من التعليم لطلاب الشهادة البريطانية في مصر

أول تعليق من باسم ياخور على أنباء تهديده بالقتل والاختطاف

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء العراقي: أرحب بعودة سوريا .. وأدعو الجامعة العربية إلى بناء تكتل اقتصادي

الكويت : نؤكد موقفنا الثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا

لمدة 6 أشهر.. إعفاء السبائك والجنيهات الذهبية من الجمارك

مجلة حواء تطلق برنامج الرئيس والمرأة المصرية

ميقاتي: نعاني من أزمات متعددة ونعيش سنوات عجاف في لبنان

العراق : انتهاك المقدسات في فلسطين لا يقبله الضمير الإنساني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسيسة بأسهل الخطوات

بـ فستان مكشوف .. ريم مصطفى تثير الجدل بظهور لافت

بفستان دانتيل..|أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في احتفالها للمرة الثانية بخطبتها

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

فيديو

شاومينج يهدد مستقبل التعليم.. قصة تسريب امتحان الإعدادية بالدقهلية.. فيديوجراف

فتاة تثير الجدل بموقف غريب يوم خطبتها.. فيديو جراف

4 سنوات حبس تنتظر المتحرشين في العمل أو المواصلات.. فيديو

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ