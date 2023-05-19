تعرف على مصير حاتم سكر من مباراة الزمالك أمام الداخلية

كشف مصدر مطلع بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف حاتم سكر الظهير الأيسر للأبيض من لقاء الداخلية المقبل في الدوري، عقب الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال مباراة أسوان مساء الأمس بالدوري.

وأكد المصدر أن الظهير الأيسر تعرض لإصابة بكدمة في الساق قبل نهاية مباراة أسوان، ولكنه تحامل على نفسه واستكمل المباراة للنهاية.

وأضاف أن إصابة حاتم سكر ليست قوية، وسيلحق اللاعب بمباراة الداخلية المقبلة في مسابقة الدوري بصورة طبيعية.

فيما اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرارا بخوض يوسف أسامة نبيه لاعب الأبيض لتدريباته منفردا في الحادية عشر صباح غدا السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، تحت إشراف مدحت عبد الهادي المدرب العام.

يذكر أن المدير الفني للفريق استبعد اللاعب من التدريبات الجماعية بعد توقيعه لنادي بيراميدز خاصة وأنه يرى أن الفريق لن يستفيد منه في الفترة المقبلة مع اقتراب انتهاء الموسم.

وكان الجهاز الفني لفريق الزمالك قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الجمعة عقب الفوز على أسوان مساء الأمس في مسابقة الدوري.