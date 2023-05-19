بالعلامة الكاملة.. بانثرز يحصد لقب كأس مصر لسيدات الرجبي في نسخته الأولى

توج فريق بانثرز للرجبي ببطولة كأس مصر للسيدات في نسخته الأولي التي أقيمت على ملاعب استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وحصد فريق بانثرز اللقب بعد فوزه علي فريق وولفز بنتيجة 42-20 وبعدها الفوز علي فريق الإسكندرية بنتيجة 32-0 ليحصد العلامة الكاملة ويتوج بالنسخة الأولي لكأس مصر بينما جاء فريق وولفز بالمركز الثاني بعد فوزه علي فريق الإسكندرية صاحب المركز الثالث بنتيجة 42-20.

وشهد نهائي كأس مصر للسيدات في نسخته الأولى منافسة ثلاث فرق علي لقب سباعيات الرجبي حيث يتنافس فريق الإسكندرية وفريق وولفز وفريق بانثرز علي لقب البطولة الأولي من خلال دورة مجمعة يتوج الفائز بها باللقب.

وأكد المهندس حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي أن البطولة خطوة هامة نحو اختيار عناصر منتخب مصر التي ستشارك في تصفيات التأهل لأولمبياد باريس المقبلة خاصة وأن البطولة ستقام تحت أنظار المدير الفني الجديد للمنتخب التونسي رمزي زغلامي.

وأوضح صاحب أن الرجبي بدا في الانتشار بشكل جيد داخل مصر مشيرا الي أنه في حالة التأهل لأولمبياد باريس سيساهم أكثر في انتشار اللعبة داخل مصر طبقا للخطة التي وضعناها بعد اشهار الاتحاد.

وأضاف صاحب أن مصر حاليا تملك منتخب قوي يستطيع المنافسة مع الفرق القوية وهو ما شاهدناه خلال البطولة العربية والافريقية من وصول منتخبي الرجال والسيدات لمراكز متقدمة أمام منتخبات اها باع طويل برياضة الرجبي رغم تدشين منتخب مصر منذ فترة قصيرة.