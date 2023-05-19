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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفى ملوي التخصصي ينظم فعاليات المؤتمر الطبي السنوي

المؤتمر الطبى السنوى
المؤتمر الطبى السنوى لمستشفى ملوي التخصصي

نظم مستشفى ملوى التخصصي جنوب المنيا المؤتمر الطبى السنوى تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه والسكان والدكتور مها إبراهيم رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصه.

وجاء المؤتمر برئاسة الدكتور محمد عبدالحكيم مدير مستشفي ملوي التخصصي والدكتورة ريهام عصام مديرة مستشفي سمالوط التخصصى الدكتورة  أمل سمير رئيس قسم الأبحاث الإكلينيكية والدكتور أحمد عمر نائب مدير المستشفى للخدمات الطبية والدكتور محمد فتحي نائب مدير المستشفي.

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المؤتمر يأتي في إطار دعم ونقل الخبرات للأطباء الجدد، وتبادل الاستشارات، ومناقشة الجديد في المجال الطبي، بما يساهم بدوره في تقديم خدمة طيبة وعلاجية متكاملة للمواطنين.

و شمل المؤتمر العديد من التخصصات مثل العظام والعصبية وأمراض كلى و الأطفال بالاضافة إلى تخصص التصلب المتعدد وأمراض القلب.

شهد المؤتمر عددًا من القيادات التنفيذية ونواب البرلمان والدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ومشاركة مستشفى سمالوط التخصصى.

التخصصي الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المؤتمر الطبي أمانة المراكز الطبية المتخصصة وزير الصحة والسكان

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