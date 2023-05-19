داعية إسلامي يحذر من تصوير الحجاج أنفسهم ونشرها عبر السوشيال ميديا

حذر الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي، من تصوير الأمام لنفسه أثناء الصلاة، موضحًا أن من يفعل ذلك ينقص من آجر الصلاة، لآن من يفعل ذلك يكون من أجل التظاهر.

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن هناك إمام يصلي، وفى يده الموبايل، ويصور نفسه، من أجل أن يشاهده المواطنين، ولا يكون هناك خشوع في الصلاة.

ولفت إلى أن المصلي يجب أن ينظر لـ موقع السجود، وليس لـ الكاميرا، أو مكان التصوير، ولذلك نطالب الجميع بتوخي الحذر من الأشياء التى تنقص آجر الصلاة.

تحذير من تصوير الحجاج أنفسهم ونشرها عبر السوشيال ميديا

كما حذر من تصوير الحجاج أنفسهم في بيت الله الحرام، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا :" أنه من باب سد الذرائع، علينا الالتزام بتعليمات الدين الإسلامي، فمن يحج فهو يحج لله، وليس لكي يعلم المواطنين عبر السوشيال ميديا".