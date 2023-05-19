لو مسافر الحج .. اعرف المستندات المطلوبة من الفائزين بتأشيرات الجمعيات

يسعى الكثير من المواطنين الفائزين فى قرعة حج الجمعيات إلي تجهيز المستندات الخاصة بالسفر من أجل أداء فريضة الحج خاصة أن بعضها يحتاج إلي الوقت.



المستندات المطلوبة بتأشيرات حج الجمعيات

وهناك مجموعة من المستندات المطلوبة من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات والتي تتضمن مايلي :-



- تقديم أصل جواز السفر المميكن لا تقل مدة صلاحيته عن عام "30/ 4 / 2024 ".

- كما تشمل المستندات المطلوبة فيش جنائي مميكن موجه للحج.

- تقديم شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا.

- تقديم عدد 10 صور شخصية حديثة.

ـ صورة الرقم القومى.

ـ استخراج شهادة QR-Code تشمل اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات كوفيد 19 على أن تكون آخر جرعة خلال ستة أشهر قبل السفر.

ـ تتقديم تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة تتضمن اللقاح الرباعي ولقاح الحمى الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات.

-تقديم تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جه عملهم ومن هم في سن التجنيد

الفحوصات الطبية للفائزين بقرعة حج الجمعيات



- شهادة التحصين (Qr-code) التى تثبت اكتمال جرعات تطعيم فيروس كورونا

- يتم أخذ شهادات تطعيم الالتهاب السحائي، والحصول على شهادة سارية المفعول له تثبت التطعيم بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي ACYW135 ضد فيروس الالتهاب السحائي بمدة لا تقل عن 10 أيام قبل السفر مباشرة، ولا تزيد على 3 سنوات .

- كما يجب الحصول علي شهادة صحية تفيد التطعيمات والفحوصات اللازمة بعد توقيع الكشف الطبي الخاص بالمراكز الطبية المعتمدة بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا، مع توقيعها وختمها من المستشفى الحكومية.



وشهدت القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات، اختيار 5250 حاجًا من بين 22 ألف مواطن ومواطنة تم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.

وتم إجراء قرعة حج الجمعيات عبر بوابة الحج الموحدة، والتي تسمح بتسجيل المواطن في جهة واحدة فقط في التقدم سواء لـ(حج الجمعيات أو الداخلية أو السياحة)، وتجرى دون تدخل بشري نهائيًا.