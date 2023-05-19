مصر للطيران توقف سفر حاملي تأشيرات الزيارة للسعودية لحين انتهاء موسم الحج

أصدرت الشركة الوطنية مصر للطيران، منشورا جديدا بإلغاء العمل بقبول حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها الي المسافرين الي المملكة العربية السعودية علي الرحلات الجوية المتجهة الي جده خلال موسم الحج.

وأصدرت الشركة الوطنية مصر للطيران، منشورا إلي شركات السياحة علي إلغاء المنشور الذي قامت بتعميمه في وقت سابق والخاص بقبول الحجز لأي راكب يحمل تأشيرة زيارة بجميع انواعها علي الرحلات المتجهة إلى جدة خلال فترة الحج .

وقالت الشركة في اخطارها الي شركات السياحة، أن السلطات السعودية حددت مواعيدها بدء استقبال رحلات الحج اعتبارا من ال 21 من مايو الجاري وحتي 22 من يونيو القادم، وتبدأ مرحلة مغادرة الحجاج خلال الفترة من الثاني من يوليو وحتي الثاني من أغسطس القادمين.