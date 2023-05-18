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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احذروا .. إعلانات وهمية لرحلات الحج على مواقع التواصل الاجتماعي

الحج
الحج

في ضوء ما رصدته وزارة السياحة والآثار على مواقع التواصل الاجتماعي من نشر إعلانات وهمية تقوم بالتسويق لرحلات الحج "المباشر" أو تُسميها بالحج "بدون قرعة" لمن يحمل تأشيرة زيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها، تؤكد الوزارة على أن هذه الإعلانات مُضللة للمواطنين المصريين نظراً لأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج وهو ما أكدته أيضاً وزارة الحج والعمرة السعودية في منشور لها أصدرته عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة أنه وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2022، والخاص بتنظيم رحلات الحج وفي ضوء الضوابط والإجراءات المنظمة للحج السياحي، فإنه لشركات السياحة دون غيرها الحق في تنظيم حج الفرادى وهو الحج الذي يحصل فيه المصري المُقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة مباشرة للحج.

وأشارت إلى أن شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج ستقوم بإدراج كافة أسماء السادة المواطنين المُصرح لهم بحج الفرادى عبر المسار الإلكتروني السعودي، وكذلك على بوابة الحج المصرية.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بجميع المواطنين عدم الانسياق إلى مثل هذه الإعلانات الوهمية للحج التي تروج لها الكيانات غير الشرعية، وتُشير إلى أنه يمكن الرجوع للوزارة للتأكد من مصداقية تلك البرامج والكيانات قبل التعاقد معها، وذلك حرصاً على مصلحة المواطنين وعدم تعرضهم لأي مشكلات وحقوق شركات السياحة المصرية.

هذا وستقوم الوزارة من خلال لجانها المتواجدة بالأراضي السعودية خلال موسم الحج بمتابعة أحوال جميع حجاج السياحة، والاطمئنان عليهم والتأكد من التزام شركات السياحة بتنفيذ كافة بنود العقد المبرم مع الحجاج.
 

الحج رحلات الحج إعلانات وهمية أداء مناسك الحج الإدارة المركزية لشركات السياحة

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